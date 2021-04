Campania: al via campagna vaccinale sulle isole. Spera il Cilento

Dalle 9 di ieri ha preso il via la campagna vaccinale di massa che punta a fare di Procida la prima isola italiana covid free; alle 13.00 erano stati circa 200 i vaccinati della categoria over 50 prevista per oggi mentre domani tocca alla fascia di età compresa tra 40 e 49 anni. Le vaccinazioni vengono effettuate al Municipio dove sono state sospese tutte le attività di ufficio; l’Asl Napoli 2 Nord conta di procedere alla somministrazione del vaccino a tutta la popolazione dell’isola – capitale italiana della cultura 2022 – entro il weekend.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aveva annunciato da tempo la volontà di immunizzare le isole, per poi procedere con le altre località turistiche (Costiera sorrentina, amalfitana e cilentana) scontrandosi anche con il Governo.

Per ora si è andati avanti, anche se in realtà la campagna vaccinale per over 50 è già iniziata in altre località campane e i primi prenotati sono già stati convocati per la prima decade di maggio, il che lascia ben sperare sull’accelerazione dell’iter.