29 aprile: oggi si festeggia Santa Caterina da Siena

E’ il 119° giorno dell’anno, 17ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 246 giorni.

Santi del giorno

Santa Caterina da Siena (Vergine e Dottore della Chiesa, patrona d’Italia) protettrice delle infermiere.

San Cristino (Martire)

San Severo di Napoli (Vescovo)

Etimologia

Caterina, dal bizantino “Haikaterine”, “Hekaterine”, è un composto derivante da “hécatos”, “saettante”, appellativo sia di Apollo che di Ecate, dea degli Inferi. Altri vi leggono invece il greco “katharòs”, “puro”, dal quale prese forma “Catharina”, diffusosi rapidamente in tutti gli idiomi occidentali, come personale femminile.

Proverbio del giorno

Marzo alido, aprile umido.

Aforisma del giorno

Chi teme il Signore non incorre in alcun male, se subisce tentazioni, né sarà liberato di nuovo. (Siracide)

Accadde Oggi

1961 – Pavarotti debutta nella lirica

Sei nato oggi?

I nati il 29 aprile tengono in gran conto l’immagine che la società, gli amici o la famiglia hanno di loro, ma non per questo possono definirsi insicure: hanno anzi di solito una idea molto chiara di chi sono e di che cosa vogliono ottenere da ogni situazione. Di tanto in tanto accade che queste persone, sentendosi imprigionate nella loro stessa prevedibilità e fermezza, desiderino esplodere in qualche atto di spontaneità o impulsività, ma siano in qualche modo inibiti a farlo. Sono persone molto affidabili e per questo vengono a trovarsi spesso in posizioni di responsabilità (il che può diventare a volte un peso).

Celebrità nate in questo giorno

1906 – Enrico Mattei

1958 – Michelle Pfeiffer

1987 – Sara Errani

Scomparsi oggi

1980 – Alfred Hitchcock