Sanza, cimitero senza barriere: ok all’installazione di un ascensore

Un gesto di attenzione per i fragili.

Al via i lavori per l’istallazione di un ascensore da posizionare di fianco alla scala d’accesso al primo piano del cimitero comunale di Sanza. Partiti oggi i lavori per portare a temine il progetto, realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale su indicazione dell’’amministrazione comunale di Sanza, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, approvato e finanziato con fondi del comune pari a circa 64 mila euro.

L’impianto è necessario per consentire l’accesso al piano superiore del cimitero soprattutto per i disabili. “L’amministrazione comunale ha raccolto anche le richieste di alcuni nostri concittadini che avevano manifestato questa esigenza – ha affermato il sindaco Vittorio. Una risposta concreta dunque al superamento degli ostacoli di mobilità soprattutto per gli anziani e per le persone con disabilità.

Lavori che procederanno celermente per istallare un impianto di ultima generazione dotato di tutti i sistemi di sicurezza che consentirà l’accesso agevole, a persone con disabilità al piano superiore della struttura, ad oggi impedito per i disabili per la presenza di scale e per la passerella con una pendenza molto disagevole” ha concluso il sindaco Esposito.