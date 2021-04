Madonna del Granato a Capaccio: il programma della festività

Il prossimo 2 maggio sono previste a Capaccio Paestum le celebrazioni per la Madonna del Granato. Un evento molto sentito che replica ad Agosto in occasione della “Solennità dell’Assunzione”. Quest’anno, al fine di evitare assembramenti pericolosi per il contagio, si celebreranno più messe per permettere ai devoti di venerare la celeste Patrona.

Programma:

29-30 aprile e 1° maggio triduo di preghiere per la Madonna del Granato perché ci liberi dal flagello del “ Corona Virus”.

Orari ore 17,30 S. Rosario ore 18 S. Messa ( 29 e 30 aprile e 1° maggio)

2 Maggio: festa della Madonna del Granato

Celebrazioni S. Messe ore 7,00-9,00- 11,00 – 18,00 e 20,30

