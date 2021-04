Inquinamento nell’ex discarica di Perdifumo: va bonificata

PERDIFUMO. Il Comune dovrà presentare un progetto di bonifica e messa in sicurezza per l’ex discarica comunale di località Cafaro – Difesa. Un adempimento necessario poiché, come è emerso dalle analisi effettuate in loco, lo stesso risulta contaminato nelle matrici suolo ed acqua. Nelle scorse settimane si è tenuta la Conferenza di Servizi tra gli enti interessati dai quali è emersa la necessità di intervenire.

Registrata una contaminazione del suolo superficiale per tetracloroetano e per l’acqua anche di tricloretano, benzene, ferro, magnesio, toluene, tricloroetilene, tricolorometano e paraxilene. Si tratta per lo più di composti chimici che possono risultare potenzialmente dannosi, se in grandi quantità, sia per l’ambiente che per l’uomo.

Ecco perché è necessario che l’area venga sottoposta ad un intervento di bonifica volto ad evitare un’ulteriore dispersione di questi composti nell’ambiente.