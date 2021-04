Alta Velocità nel Vallo: “Opportunità storica”

Si è svolto martedì 27 aprile presso la sede di Padula della Comunità montana Vallo di Diano il Consiglio Generale con importanti argomenti all’ordine del giorno: Progetto di fattibilità tecnico-economica – linea ferroviaria Salerno / Reggio Calabria – 1° lotto Battipaglia/Praia.- Determinazioni; Sversamento dei rifiuti tossici.- Determinazioni.

Ospite una rappresentanza di sindaci della Comunità Montana del Tanagro-Alto e Medio Sele, guidati dal presidente Giovanni Caggiano.

Dopo un regolare dibattito Francesco Cavallone ha così sintetizzato la posizione dell’Ente Montano. “Tutti i Comuni interessati dal transito dell’Alta Velocità” riporta Cavallone “sono stati contattati da Rete Ferroviaria Italiana per essere portati al corrente del fatto che a breve partiranno le indagini geologiche lungo tutto il tratto interessato. Si va avanti, è prevista una fermata nel Vallo di Diano, come da precedente nostra richiesta. Siamo estremamente soddisfatti anche perché ci aspettiamo anche una logistica rafforzata su tutto il territorio”.

Sul punto gli fa eco il collega Giovanni Caggiano. “Se passa per il Vallo di Diano la linea passerà anche per il Tanagro ed Alto e Medio Sele. Ne siamo felicissimi, è un’opportunità storica, chiediamo che questa occasione sia utile per rivedere tutto il piano infrastrutturale delle aree collegate. Si tratta di uno snodo fondamentale per un rilancio completo delle aree interne”.

Infine, sul tema dello sversamento dei rifiuti tossici svelato dall’inchiesta giudiziaria delle procure lucana e pugliese e dalla DDA di due settimane fa, Cavallone riporta quanto deciso dall’assise del territorio valdianese.

“Abbiamo già fatto una Conferenza dei Sindaci circa 10gg fa. Oggi, con delibera di Consiglio, prendiamo una posizione forte verso queste azioni malavitose come sempre abbiamo fatto quando si è trattato di difendere l’ambiente vedasi petrolio e Terna. Abbiamo poi ribadito un duplice intervento: presso il Ministero della Giustizia per la riapertura di tribunale e carcere. Al Ministero dell’Interno per l’apertura di un Commissariato di Polizia di Stato ed il potenziamento di tutte le stazioni delle forze dell’ordine già presenti sul territorio. Infine al Ministero dell’Ambiente, per il tramite di Fulvio Bonavitacola, chiederemo monitoraggio ed eventuali bonifiche a partire dai terreni che dovessero essere individuati come sversatoio di rifiuti tossici”. Queste le parole del presidente.