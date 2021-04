«Adotta una pianta»… di canapa: l’iniziativa nel Cilento

Dopo il successo dello scorso anno, Mediterranea Social Canapa rilancia la campagna #AdottaUnaPianta, pensata per reinventare un segmento di filiera agricola locale. Un’opportunità per i consumatori e le consumatrici di supportare i piccoli agricoltori del basso Cilento diventando veri e propri coltivatori e coltivatrici a distanza, senza alcun intermediario.

Aderendo alla campagna, sarà infatti possibile adottare una o più piante di canapa legale, seguirne la crescita naturale e dare loro il nome che si preferisce. Grazie ai report fotografici mensili, i coltivatori e le coltivatrici saranno in grado di monitorare periodicamente lo stato di salute del proprio campo, che potranno decidere di visitare anche di persona. Al momento dell’adozione, riceveranno direttamente a casa un anticipo di 50 grammi sul raccolto finale; nel mese di novembre 2021, invece, Mediterranea Social Canapa spedirà loro la restante parte di infiorescenze.

L’azienda garantisce per ogni pianta adottata un raccolto minimo di 200 grammi, che potranno arrivare fino a 400! Non solo: chi sceglierà di adottare una pianta potrà anche decidere di partecipare, versando un piccolo contributo in più, ad un percorso formativo-esperienziale della durata di 25 ore complessive (distribuite in 5 incontri totali, da maggio a ottobre 2021) sulla coltivazione outdoor della canapa light, seguendo le fasi principali della produzione – piantumazione / crescita e trattamenti naturali / raccolta / essiccazione e concia – attraverso attività pratiche sia sul campo che in laboratorio. Per aderire alla campagna clicca qui.