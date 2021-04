Recensione online delle TOP video chat random

La pandemia del coronavirus e le restrizioni delle quarantena ad essa associate hanno avuto un impatto significante su vari aspetti della vita. La gente in tutto il mondo ha perso occasioni per incontrarsi e comunicare di persona e quindi non è sorprendente che la popolarità di varie app per incontri e per comunicare su internet sia esplosa.

Le video chat in particolare stanno godendo di una nuova popolarità. Questo formato di comunicazione apparse nel 2009, quando il diciottenne americano Leif K-Brooks presentò al mondo la sua creazione — la video chat Omegle. Questa era radicalmente diversa da tutte le piattaforme di comunicazione esistenti al tempo; l’utente non doveva fare altro che andare sul sito ed il sistema stesso lo connetteva con una persona a caso da ovunque al mondo. Inizialmente la chat era solo con testo ma nel 2010 fu aggiunta la modalità video e questo ebbe un grande impatto sulla popolarità del prodotto. Il sito poi quasi morì a causa del volume di fake, bot e contenuti inopportuni. Ad oggi la situazione è migliorata ma ci sono ancora domande da porsi sulla moderazione.

Omegle — pro e contro

Nel 2020-2021 Omegle ha conosciuto un “rinascimento” ed in quasi ogni momento ci sono almeno 30mila utenti online sul sito, mentre prima della pandemia ce ne si trovava la meta. Leggi riguardo le funzionalità di Omegle ed i suoi analoghi più popolari qui sotto.

Omegle offre alcune funzioni interessanti:

chat di test e video;

scelta della lingua in cui parlare;

sezione senza moderazione dove parlare di argomenti piccanti;

chat per studenti di alcune università.

Nonostante ciò le recensioni su Omegle sono abbastanza variegate ed anche se l’utenza del sito è vasta la qualità lascia molto da desiderare. In precedenza non c’era alcuna “moderazione” su questa video chat ma ora, certamente, ci sono moderatori sul sito; lavorano così così ma qui puoi comunque incontrare gente inopportuna.

Gli utenti non hanno neanche accesso a filtri per località o sesso e questo è un grosso svantaggio; non puoi selezionare una citta ne un paese per trovare gente con cui parlare vicina a te. Inoltre alcuni utenti si lamentano della velocità di connessione ed altri non sono contenti del fatto che non ci sia un’applicazione vera e propria per dispositivi portatili.

Le TOP chat random: funzionalita

Visti tutti gli svantaggi elencati sopra non c’è da sorprendersi se molti utenti siano alla ricerca di alternative ad Omegle. Qui vediamo le più interessanti.

Shagle

Un analogo di Omegle utilizzato da circa 3 milioni di persone. Il sito opera in più di settanta paesi nel mondo, ha un conveniente filtro geografico che tanto manca agli utenti di Omegle. I suoi creatori si sono anche preoccupati di aggiungere un filtro per il sesso dell’interlocutore. Tra le altre funzioni interessanti sono da evidenziare i regali virtuali che si possono donare, e la possibilità di nascondere il viso mascherandosi alla persona con cui si sta chattando.

In generale le recensioni di Shagle sono positive ma non tutti sono soddisfatti con il bisogno di pagare:per accedere al filtro per sesso, tornare alla persona precedente, inviare regali e disattivare le pubblicità sono tutte cose disponibili solo a pagamento.

Tinychat

Questo non è un tipico servizio di chat random. Fu inizialmente creato come piattaforma di streaming dove era possibile creare una trasmissione in tempo reale, ma non molti volevano usarlo in questo modo quindi i suoi creatori deciso di chiudere e rilanciare il sito, solo che questa volta Tinychat fu presentato al mondo come una video chat con tante stanze a tema.

L’unica cosa richiesta per comunicare è creare la tua stanza ed invitare altra gente a partecipare. 12 persone possono conversare nei confini di una stanza, ma il numero di utenti passivi che possono solo vedere è illimitato. Per aumentare la popolarita di una stanza puoi promuoverla, non gratis di certo, ma gli utenti di Tinychat sono in generale soddisfatti con le funzioni ed operazione del sito, come dimostrato dalle ottime recensioni che si trovano su internet.

CooMeet

Certamente una delle migliori video chat random per uomini che desiderano incontrare e chattare solo con donne. Qui è stato implementato un filtro unico, grazie al quale la chatrandom connette solo con membri del sesso opposto.

Il vantaggio indiscutibile di CooMeet è la totale assenza di fake, bot ed account pubblicitari. Ci sono solo utenti dal vivo interessati ad incontrarsi e comunicare e questo è stato raggiunto grazie alla verifica obbligatoria dei dati degli utenti, a cui ognuno deve sottoporsi durante l’iscrizione. Un altro vantaggio di CooMeet notato dagli utenti è la conveniente applicazione per iOS e Android.

Se dobbiamo parlare di svantaggi allora ne notiamo uno solo, e questo è che si debba pagare un account premium per accedere a tutte le funzioni. Un periodo di prova gratuito è tuttavia disponibile a chiunque.

Camsurf

Le nostre recensioni terminano con la web chat Camsurf — un’altra video chat anonima e completamente gratuita dove puoi selezionare la lingua in cui parlare con la gente e specificare il tuo sesso. Il sito ha una funzione unica — “Safe Search” che permette alla video chat, tramite un algoritmo, di filtrare tutti i contenuti per adulti. Grazie ad essa puoi essere sicuro di farti connettere con uno sconosciuto senza doverti preoccupare di essere accolto dalle parti intime di qualcuno.

Il sito ha inoltre implementato una funzione per bloccare la gente che permette di annullare gli sconosciuti che non ti fanno sentire a tuo agio.

Quale chat random da scegliere

Sicuramente quelle che abbiamo elencato sono solo alcune delle video chat piu popolari. Ad un certo punto Omegle fu così popolare da ispirare un numero enorme di copie in poco tempo. I siti che abbiamo elencato sono i più popolari tra gli utenti ed i più sicuro, ma ti consigliamo comunque di non abbassare la guardia.

La scelta di quale chat random scegliere è tua da prendere! Ovviamente non devi fermarti ad un solo sito e puoi usarne molteplici sicché, alla fine dei conti, più video chat usi, più è vasta la tua ricerca e migliori sono le possibilità di incontrare nuovi amici o addirittura la tua anima gemella. Ti consigliamo quindi di scegliere due o tre video chat ed usarle a rotella.