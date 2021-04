FOTO | Sapri: scoperta e sequestrata discarica abusiva in centro

SAPRI. I carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Pietro Marino, hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva di circa mille metri quadri a pochi passi dal municipio. I militari, durante dei controlli specifici, hanno accertato che nell’area erano presenti rifiuti di ogni genere: plastica, ferro, resti di lavori edili, apparecchiature elettroniche, biciclette, parti meccaniche di un motore e quant’altro.

Il tutto in una zona centralissima della città di Sapri.

I carabinieri sono entrati in azione intorno alle 14 di oggi e dopo gli accertamenti hanno apposto i sigilli all’area ed hanno deferito alla Procura della Repubblica di Lagonegro tre persone per violazioni delle normative in materia ambientale.

I controlli degli uomini dell’Arma della stazione di Sapri, coordinati dal capitano della locale compagnia Matteo Calcagnile, proseguono incessanti.