Felitto, si punta a miglioramento di viabilità e pubblica illuminazione

FELITTO. Verrà presto adeguato l’accesso delle vie urbane in Piazza Matteo De Augustinis nonchè la Pubblica Illuminazione in Piazza Giustino Pecori.

La strategia dell’Ente amministrato dal sindaco Carmine Casella infatti si concentra sullo sfruttamento delle risorse provenienti dal Governo nazionale il quale assegna fondi ai comuni situati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 che desirino incentivare gli investimenti nelle infrastrutture sociali.

Felitto dunque è beneficiario anche quest’anno del contributo di 17.135 euro che le spetta ed ha quindi elaborato il quadro economico di spesa delle opere.

La maggior parte delle risorse (13.683,30 euro) verrà assegnato alla fase esecutiva dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, la restante invece rimarrà in capo all’Amministrazione per il pagamento delle spese tecniche generali e quelle relative alla progettazioni, comprensive di tutte le fasi di coordinamento.

Inoltre le risorse residue saranno utilizzate anche per il pagamento dell’IVA la cui aliquota generale è al 22%, mentre quella relativa all’esecuzione dei lavori è attualmente al 10%.