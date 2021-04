Monte San Giacomo, ecco la nuova giunta. Da Accetta accuse agli ex assessori

Dopo il terremoto politico dei giorni scorsi, il sindaco di Monte San Giacomo, Raffaele Accetta, ha ufficializzato la sua nuova squadra di governo cittadino che lo accompagnerà in questo scorcio di legislatura. Gianluca Viciconte è il nuovo vice sindaco di Monte san Giacomo. Giusy Lisa è stata nominata assessore. Sono loro a prendere il posto di D’Alto e Caporrino.

In una lettera aperta alla cittadinanza il sindaco Accetta sottolinea come “la decisione di revocare le deleghe agli assessori non è stata una improvvisata, né un pretesto, come si vuole far credere. Invece è bene che si sappia che gli assessori uscenti hanno deciso – ben prima di oggi – di dare inizio alla campagna elettorale”.

“Io penso dopo tanti anni e dopo tante delusioni ed amarezze, almeno quando ci si rivolge ai cittadini occorrerebbe riservare loro la vertù, ma a quanto vedo non è cosi, perché ormai si ricorre ad un sistema ingannevole (comunicato su Facebook). non si vuole dire la verità o si continua a far finta di niente, anzi si poteva e si doveva dare riscontro a una mia legittima richiesta, scaturita dal dubbio, dal sospetto e, purtroppo, dal chiacchiericcio che qualcuno degli amministratori avesse fatto il vaccino, senza averne diritto”, prosegue Accetta.

E conclude: “Consiglierei un serio bagno di umiltà, che non ha fatto mai male a nessuno. Forse il rispetto e la riconoscenza, in politica e nella missione Amministrativa non contano più. Ma il rispetto e la riconoscenza consentono di guardarsi sereni allo specchio la mattina.”