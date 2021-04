Luca Scarcia ad alta velocità sui sentieri salesi

I sentieri di Sala Consilina, domenica 25 aprile, sono stati percorsi da orgoglio ed emozioni grazie alla presenza del salentino Luca Scarcia, noto campione italiano di atletica leggera nella specialità di trail, cross e corsa in montagna della squadra “Atletica capo di Leuca”. Il fuori classe insieme agli esperti runner Giuseppe Auleta, Nicola Tierno e Michele Garone, hanno testato il percorso da piazza Umberto Primo al Santuario di Sito Alto, precisamente di 23 km con un dislivello di 1400 m, che è stato scelto per la prossima gara che si terrà il 6 giugno.

All’arrivo in vetta, Scarcia, con sudore e soddisfazione ha detto: “Sceglierei questo percorso per tre motivi: in qualità di preparato atletico perché è un percorso completo, in qualità di partecipante perché è molto competitivo, in qualità di organizzatore perché dona forti emozioni.”

Durante la corsa molto interessante è stata anche la scoperta di sentieri non solo panoramici ma anche intrisi di storie e tradizioni locali raccontate dal salese Michele Garone, mente storica della zona.

Importante occasione anche per l’intero territorio che con questo evento si fa conoscere fino in Puglia.