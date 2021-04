Castellabate, le spiagge sono a misura di bambino!

A Castellabate la spiaggia è a misura di famiglie e bambini: lo attestano i pediatri con il conferimento della Bandiera Verde 2021. La spiaggia di Santa Maria rientra, infatti, tra le località turistiche considerate più idonee alle esigenze dei più piccoli. Il prezioso vessillo sarà consegnato a luglio nel corso del Convegno Nazionale delle “Bandiere Verdi”.

Tra i requisiti presi in considerazione ci sono il mare pulito e l’acqua bassa vicino alla riva, sabbia per costruire castelli e torri, spazio fra gli ombrelloni per giocare, ma anche presenza di bagnini e di giochi, vicinanza pubblici esercizi e spazi per lo sport. L’importante riconoscimenti si aggiunge a quelli già ottenuti dal Comune di Castellabate, come l’essere uno dei “Borghi più belli d’Italia” e “Bandiera Blu” dal 1999.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, dichiara: «Tra le diverse tipologie di turisti che Castellabate riesce ad attrarre per le sue bellezze c’è sicuramente una grossa percentuale di famiglie con bambini piccoli, che possono trovare il giusto ambiente, con arenili sabbiosi e ben curati. Il nostro territorio, grazie al lavoro dei tanti operatori turistici locali, tende sempre di più ad ampliare la gamma dei servizi, con un occhio di riguardo ai più piccoli, siamo quindi molto fieri di aver ottenuto questo importante riconoscimento».