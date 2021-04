Basket: con l’ultimo successo l’Agropoli accorcia in classifica

Il quarto turno del girone di ritorno di Basket, riguardante la Serie C Gold Maschile del Girone B ha offerto sfide molto interessanti, con la classifica che poteva subire qualche variazione.

Il programma è cominciato sabato alle 18:00 con il derby campano tra Cercola Basket ed Angri Pallacanestro al Palazzetto di Cercola, entrambe nella zona bassa della classifica, con i padroni di casa avanti di 2 punti. La squadra di Caprio Luigi viene da 3 sconfitte consecutive, tra cui 2 sono contro le squadre di alta classifica. Gli ospiti cercano di conquistare la seconda vittoria di fila e di accorciare proprio sulla diretta avversaria. Il risultato sorride ai salernitani che realizzano 69 punti, contro i 65 dei casalinghi, con l’Angri Pallacanestro che accorcia le distanze.

Nella giornata di ieri si sono svolte due partite:

Alle 17:30 al Palazzetto Dello Sport di Lamezia Terme, i padroni di casa hanno sfidato la Pallacanestro Salerno, una partita molto interessante per le posizioni in classifica, rispettivamente 1° e 3° posto, con soli 2 punti di distacco per gli uomini di Barilla Francesco. La vittoria viene conquistata dalla Pallacanestro Salerno 97-62, riuscendo ad imporsi sul campo della capolista ed agganciare il New Basket Agropoli a quota 12 punti, mentre i padroni di casa falliscono il tentativo di fuga e vedono la classifica accorciarsi.

Il turno di campionato termina con la sfida tra Bim Bum Basket Rende e New Basket Agropoli al Polifunzionale di Quattromiglia Rende alle ore 18:00. Le squadre hanno due ambizioni diverse, i calabresi provano a tenersi a distanza dalla zona bassa, mentre gli ospiti provano a raggiungere la vetta. Vincono i cilentani 77-64, trovando la terza vittoria consecutiva, posizionandosi al secondo posto con 12 punti, insieme alla Pallacanestro Salerno, mentre il Bim Bum Basket Rende non riesce ad approfittare della sconfitta del Cercola Basket e rimane a quota 6 punti, assieme a quest’ultimi.

LA CLASSIFICA P.TI

Basketball Lamezia 14

New Basket Agropoli 12

Pallacanestro Salerno 12

Bim Bum Basket Rende 6

Cercola Basket 6