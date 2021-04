Cilento: ecco le spiagge Bandiera Verde 2021

Otto comuni del Cilento vedranno sventolare sulle loro spiagge la Bandiera Verde dei pediatri italiani. Si tratta di Agropoli con il Lungomare San Marco e Trentova, Ascea, Centola con Palinuro, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica con le coste di Acciaroli e Pioppi, Positano con le spiagge Arienzo, Fornillo e Grande, Santa Maria di Castellabate e Sapri. Un’indagine condotta fra un campione di oltre duemila pediatri italiani ha riconosciuto questi tratti di litorale come dei gioielli a misura di bimbi e famiglie.

Dati positivi per il territorio che vede confermare tutte le località già insignite del riconoscimento lo scorso anno.

Bandiere Verdi, i requisiti

I requisiti sono l’acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia pulita per costruire castelli, bagnini, giochi colorati, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e la presenza nelle vicinanze di gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti.

Bandiere Verdi, riconoscimento da 11 anni

Le Bandiere Verdi vengono assegnate dal 2008: in dodici anni, con il contributo di 2550 pediatri italiani ed europei, sono state selezionate le 142 spiagge in Italia e in Spagna più adatte ai bambini. La Calabria è quella con più spiagge premiate, diciotto, seguita da Sicilia e Sardegna con sedici. Nel Cilento è SAPRI la località che da più anni ottiene il vessillo.