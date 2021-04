Agropoli, alunna positiva: chiusa la Landolfi

Nella giornata odierna sono stati riscontrati 6 casi di positività al Covid-19 ad Agropoli. Tra questi vi è anche un’alunna frequentante la Scuola Primaria “Landolfi” di Piazza della Repubblica. Ragion per cui il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di domani, 27 aprile, per svolgere le operazioni di sanificazione.

L’Asl è al lavoro per la ricostruzione della catena dei contatti.

C’è anche una buona notizia: si sono verificate infatti anche 16 guarigioni.

Il dato dei positivi attuali scende a 53 mentre quello dei guariti dall’inizio della seconda fase della pandemia sale a 323.