VIDEO | Senza filtri: intervista all’attrice Marianna De Micheli

In questa puntata di “Senza Filtri”, il nuovo programma di Info Cilento condotto da Roberta Foccillo, un’attrice che,negli ultimi tempi,ama definirsi navigattrice, la straordinaria Marianna De Micheli.

Tutti l’abbiamo conosciuta quando interpretava,la perfida donna d’affari Carol Grimani nella popolare soap opera: Centovetrine.

Da qualche anno, dopo la chiusura della soap,ha deciso di intraprendere un’avventura in solitatria, anzi, con il suo amato gatto Jingiok, ha acquistato una barca a vela e naviga nei mari più belli d’Italia arrivando in quasi tutti i porti italiani. Nell’intervista ha raccontato che l’idea è nata da una disavventura che le è capitata nel 2014,quando si trovava in Thailandia durante il disastroso tzunami, rimandendo isolata per due mesi.

A volte, da situazione catastrofiche, possono nascere degli stimoli nuovi e così è stato per Marianna, da questa sua esperienza in solitaria è nato anche un libro “Centoboline” ,ha parlato di questo e di tanto altro nell’intervista,in video collegamento.

