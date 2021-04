VIDEO | Parliamone: intervista al direttore sanitario dell’ospedale di Sapri Rocco Calabrese

Il distretto sanitario di Sapri – Camerota potrebbe essere il primo a somministrare i vaccini agli operatori turistici. Le condizioni ci sono tutte, come ammette il direttore Rocco Calabrese. Sarebbe una notizia importante per garantire il rilancio del settore messo a dura prova dall’emergenza covid.

Ospite del programma tv “Parliamone”, con Calabrese si è discusso anche dell’emergenza sanitaria, dei vaccini e della situazione dell’ospedale saprese.

Parliamone è un programma di attualità, politica e cultura in onda su InfoCilento Tv il giovedì alle ore 19.10 e in replica il sabato alle 11 e la domenica alle 20. Per seguire la trasmissione accedi a InfoCilento Media attraverso il menu o cliccando qui.