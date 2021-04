Petina, sarà costituito un gruppo di protezione civile

PETINA. Sarà costituito un gruppo della protezione civile. L’iniziativa proviene dal consiglio comunale del comune amministrato dal primo cittadino Domenico D’Amato.

“Una necessità di primaria importanza”, viene sottolineato da Palazzo di città, specie in un momento storico come quello attuale. Si opta per la costituzione di un gruppo autonomo, anzichè aderire ad altri nuclei di protezione civile.

Il prossimo 26 aprile sarà programmata una riunione aperta a chiunque dei cittadini sia interessato a partecipare. Lo statuto si avvale di undici articoli: possono aderire coloro che abbiano compiuto almeno 18 anni, donne e uomini, l’ammissione è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del sindaco (che per legge è anche il coordinatore del gruppo), coloro che risultino iscritti anche ad altre organizzazioni di volontariato devono anteporre la loro scelta di partecipazione nei confronti del gruppo comunale di appartenenza.