Vallo della Lucania: riaperti i termini per aderire a laboratori formativi

VALLO DELLA LUCANIA. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per la selezione di giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni – prioritariamente NEET – che parteciperanno ai laboratori formativi previsti dal progetto denominato “e-LaborV@llo: dai talenti all’impresa” – finanziato dalla Regione Campania, nell’ambito del programma “Benessere Giovani|Organizziamoci” del POR CAMPANIA FSE 2014/2020.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro la nuova scadenza del 07/05/2021 – ore 13:00. Sul sito istituzionale dell’Ente sono presenti i moduli da compilare.

Con il finanziamento ricevuto dalla Regione, il Comune di Vallo della Lucania intende accompagnare i giovani dai 16 ai 35 anni nella formazione per poterli rendere autonomi e far loro acquisire esperienze e competenze utili, favorire la loro crescita personale, la cittadinanza attiva e la conoscenza del territorio dando spazio alle loro propensioni artistiche e creative.

I ragazzi saranno guidati in un percorso per creare un impresa o avviare un lavoro autonomo, in particolare nei settori del Turismo o dell’AgriFood; le attività saranno svolte presso l’incubatore Mediterranean Factory.