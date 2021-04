Montecorice, nuove tariffe per i posti barca

MONTECORICE. Il Comune, retto dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, ha stabilito le tariffe per l’assegnazione dei posti barca al porto turistico di Agnone-San Nicola per il periodo che va dal primo luglio al 30 settembre. Una necessità per l’Ente poiché si doveva adeguare l’importo ai costi di gestione del servizio (i servizi di elettricità ed acque delle barche ormeggiate sono infatti gratuiti).

Si va da un canone di 900 euro ad agosto a quello di 550 euro di settembre (escluse le tariffe giornaliere) per i natanti fino a 6,50 metri ad uno di 3000 per il mese di agosto e di 2100 di settembre per i natanti da 18,01 a 19 metri.

Tariffe in aumento del 50% invece sui catamarani. A tutti gli assegnatari oltre all’ormeggio ci sarà anche la possibilità di utilizzare il parcheggio gratuito nei limite dei posti disponibili, riduzione infine del 30% per i residenti nel comune di Montecorice.