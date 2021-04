Mare del Cilento “Eccellente” ma c’è un primo divieto di balneazione

Arpac ha avviato i controlli stagionali sulla qualità delle 328 acque di balneazione in cui è suddiviso il litorale campano.

L’Agenzia ha già prelevato 756 campioni e ha analizzato i parametri batteriologici (Escherichia Coli ed Enterococchi intestinali) ritenuti dall’Oms indicatori di inquinamento fecale e pertanto determinanti per la balneabilità.

Ancora una volta il mare del Cilento conferma la sua straordinarietà. Quasi tutti i punti di costa compresi tra Capaccio Paestum e Sapri, infatti, ottengono una classificazione “Eccellente”, ovvero la valutazione massima per qualità dell’acqua.

La qualità del mare del Cilento

Ci sono solo due punti in cui non si registra la massima valutazione. Il primo è a Camerota, alla Calanca, dove la classificazione è “Buona” (un gradino sotto l’Eccellenza). Il secondo è a Sapri dove il litorale di “Cammarelle” è classificato “Sufficiente”. Di fatto, però, entrambi i tratti di litorale si confermano balneabili come gran parte del mare del Cilento.

Il “caso” Sapri

L’unica eccezione riguarda proprio Sapri. Il Lungomare, infatti, risulta non balneabile. Lo confermano anche da palazzo di città. Il sindaco Antonio Gentile, alla luce dell’esito sfavorevole dei prelievi effettuati dall’Arpac, ha disposto a scopo precauzionale il divieto di balneazione in attesa di prelievi suppletivi.

Di fatto potrebbe trattarsi di un problema soltanto momentaneo considerato che i prelievi effettuati nei giorni scorsi da Consac non hanno rilevato criticità. Restano i problema della costa saprese che già in passato ha fatto registrare valori anomali. In questo caso l’Arpac ha rilevato nei prelievi dello scorso 19 aprile un numero di enterococchi intestinali superiori alla norma.

I comuni con un mare Eccellente

Sono eccellenti tutti gli altri tratti del mare del Cilento compresi nei comuni di Agropoli, Castellabate, San Mauro Cilento, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola Palinuro, Camerota, Santa Marina Policastro, Vibonati, Ispani.

In vista dell’apertura della stagione estiva una buona notizia per l’intero comprensorio.