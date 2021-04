Deodoranti: aumentano le vendite di soluzioni senza sali di alluminio

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia di Covid-19 le vendite di prodotti cosmetici continuano a registrare numeri importanti, soprattutto per quello che riguarda la categoria dell’igiene personale.

Tra i prodotti più richiesti si conferma la tendenza positiva per i deodoranti senza sali di alluminio, molto apprezzati dai consumatori alla ricerca di soluzioni sempre più efficaci per l’igiene personale.

Il trend del mercato negli ultimi anni si è mosso verso i prodotti naturali aluminium-free, valorizzando le aziende che propongono questo tipo di deodoranti considerati più sicuri e delicati sulla pelle. I sali di alluminio cloridrato, infatti, riducono il corretto funzionamento dei pori e in alcune persone possono favorire infiammazioni e arrossamenti cutanei, inoltre se le ascelle sono rasate da poco questi fenomeni possono accentuarsi.





Come scegliere il migliore deodorante senza sali di alluminio

I deodoranti senza alluminio sono privi di un’importante sostanza antitraspirante, per questo motivo devono ricorrere a formulazioni differenti per ottenere un adeguato effetto sulla pelle. Alcune aziende possono utilizzare ingredienti non salutari come gli allergeni, perciò è essenziale leggere sempre con attenzione l’Inci e prestare attenzione alla presenza di sostanze nocive come sensibilizzanti e allergizzanti.

Se si desidera acquistare prodotti sicuri e testati è preferibile optare per deodoranti senza alluminio e senza sali proposti da realtà di riferimento del settore cosmetico, come per esempio Neutro Roberts, che nella sua linea assicura tantissime fragranze naturali per ogni esigenza. Ovviamente, è importante individuare anche il formato giusto, con la possibilità di comprare un deodorante spray, roll on oppure stick.

Alcune persone hanno una pelle particolarmente delicata, dunque in questi casi è opportuno scegliere un deodorante per pelli sensibili, in grado di proteggere l’epidermide ed evitare spiacevoli fastidi durante la giornata. Da non sottovalutare è anche la qualità e l’origine delle fragranze utilizzate per il deodorante, privilegiando i prodotti che contengono sostanze di origine vegetale, per usufruire di una freschezza adeguata senza mettere a rischio la salute della pelle.





Quali sono i vantaggi dei deodoranti senza sali di alluminio

I deodoranti convenzionali sono realizzati con una formulazione a base di sali di alluminio, un ingrediente che svolge un’azione antitraspirante piuttosto intensa e riduce la traspirazione naturale della pelle.

La barriera creata dall’alluminio diminuisce la corretta funzionalità dei pori della cute, una situazione che in alcuni casi può anche esporre al rischio di arrossamenti e irritazioni dell’epidermide.

I deodoranti privi di sali di alluminio assicurano una migliore traspirazione della pelle, proteggendo dal sudore eccessivo e dai cattivi odori senza compromettere i meccanismi fisiologici cutanei.

Un altro vantaggio importante è legato all’assenza di macchie sui vestiti, infatti i residui dei sali di alluminio del deodorante possono depositarsi sui tessuti e causare degli aloni bianchi difficili da rimuovere, mentre quelli che ne sono privi permettono di mantenere i vestiti esteticamente impeccabili.





Deodorante: non solo alluminio, attenzione anche a pH cutaneo e allergie

I deodoranti senza sali di alluminio sono indicati soprattutto per chi vuole un prodotto che non influenza la traspirazione naturale della pelle, in grado di lasciare una piacevole sensazione di freschezza.

Allo stesso tempo, la presenza dei sali di alluminio cloridrato non è l’unico aspetto da valutare nella scelta del prodotto più adatto per l’igiene quotidiana, infatti bisogna considerare anche il pH cutaneo ed eventuali allergie dermatologiche (qui un approfondimento sulle possibili allergie da deodorante).

Nel primo caso è consigliabile usare un deodorante con un pH simile a quello della pelle, un valore che di norma può andare da 4 a 6 a seconda se la cute è più o meno acida, con un range ottimale che viene identificato nell’intervallo 4,5-5,6.

Le allergie della pelle sono piuttosto comuni e possono causare rossori, pruriti o eritemi, quindi è necessario stare attenti alla composizione del deodorante, privilegiando in questi casi i prodotti delicati per pelli sensibili privi di sostanze chimiche aggressive.