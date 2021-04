Come utilizzare il convertitore Youtube?

I convertitori di YouTube sono un’ottima modalità di download perché consentono, in pochissimi e semplici passi, di avere sul proprio pc o notebook i video preferiti presenti su YouTube. Questa modalità di conversione è semplice, veloce e sicura in quanto è presente un database di sicurezza che protegge dal download di malware o altre forme di virus che potrebbero danneggiare il tuo Pc. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma del convertitore di YouTube, si copia l’url del video, si clicca un apposito bottone, si aspetta e dopo qualche secondo ecco che sul pc è scaricato il video in mp3 (convertito durante il download) pronto per essere visto pure in modalità offline.

Convertitori di YouTube : caratteristiche

La conversione di video YouTube oggi è possibile per mezzo di una svariata gamma di convertitori. Questo consente di scaricare e trasformare i video in diversi formati tra cui in mp3. Di cosa si tratta? Si tratta di una piattaforma dove è possibile scaricare video da YouTube e utilizzarla come convertitore mp3. Questo è un modo facile e veloce di scaricare, convertire nel formato mp3, salvare e poter vedere, anche offline, il video appena scaricato. Un altro vantaggio nell’uso del convertitore mp3 di YouTube è che non vi è alcuna limitazione. In pratica si può scaricare, convertire e salvare tutti i video presi da YouTube senza nessun limite di download e sempre in modo gratuito. Una terza caratteristica che contraddistingue questa modalità è la totale sicurezza. Questo cosa significa? Significa che questa modalità di convertire mp3 ti protegge al 100 % dai virus, nel senso che scarichi esclusivamente i video da YouTube e nessun virus con esso. Questo è reso possibile da un database di sicurezza in grado di proteggere chiunque da malaware o altre tipologie di virus.

Come convertire mp3 di YouTube

Utilizzare un YouTube converter è molto semplice, pratico e veloce. Il primo step e quello di accedere al convertitore dove si può osservare una barra in cui si va a incollare l’url del video preso da YouTube. Alternativamente si può inserire la parola chiave nel campo di ricerca ed ecco che compare il video prescelto. Una volta fatto ciò si clicca sul bottone conversione in mp3 e si attende qualche minuto. Completata la conversione si scarica il file mp3 e si può procedere con una seconda conversione, oppure ci si può già gustare il video appena scaricato e trasformato in mp3. Come si può notare è una pratica semplice che può essere compiuta anche da coloro che non hanno molta dimestichezza con la tecnologia e con l’internet. A tutto questo c’è da aggiungere che il download del video non porta allo scaricare virus. Ciò è reso possibile da un database di sicurezza.