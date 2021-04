24 aprile: oggi si festeggia San Fedele

E’ il 114° giorno dell’anno, 16ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 251 giorni.

Santi del giorno

San Fedele da Sigmaringen (Sacerdote e Martire)

San Deodato di Blois (Abate)

San Mellito di Canterbury (Arcivescovo)

Etimologia

Fedele, dal latino “Fidelis”, originariamente, era un “cognomen” divenuto personale solo in epoca tarda. La sua fortuna è dovuta al significato mistico attribuitogli dai cristiani: “fedele, devoto”, presso i quali si diffuse rapidamente.

Proverbio del giorno

Aprile bagnato, contadino fortunato.

Aforisma del giorno

Le bugie sono per natura così feconde, che una ne suole partorir cento. (Carlo Goldoni)

Accadde Oggi

1821 – Manzoni inizia la stesura di Fermo e Lucia

Sei nato oggi?

I nati il 24 aprile hanno costantemente bisogno di registrare le loro impressioni in scritti, discorsi o semplicemente con l’esempio, poiché è molto importante per loro che gli altri sappiano ciò che essi pensano: in questo senso sviluppano una sorta di dipendenza da un pubblico in grado di apprezzarli. Anche se possono diventare dei leader, non è tanto il potere in sé che interessa loro, quanto piuttosto la possibilità di tutelare e guidare la vita dei loro cari, verso i quali hanno sempre un atteggiamento protettivo. I nati il 24 aprile tendono a sacrificare molto della loro vita all’amore, ponendosi così molto spesso in situazioni di forte stress.

Celebrità nate in questo giorno

1942 – Barbra Streisand

1971 – Stefania Rocca