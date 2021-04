Agropoli: al via le vaccinazioni domiciliari col supporto della polizia municipale

Sono iniziate ieri ad Agropoli le vaccinazioni domiciliari. L’attività condotta dall’Asl consentirà di somministrare il siero anche alle persone allettate

Ad affiancare il personale dell’Asl gli uomini della Polizia Municipale che hanno accolto la richiesta dell’azienda sanitaria di avere a disposizione un mezzo per raggiungere i pazienti.

Il comandante dei caschi bianchi Sergio Cauceglia ha deciso di fare anche di più, mettendo a disposizione il proprio personale. La Polizia Municipale, quindi, da ieri sta accompagnando medici e infermieri al domicilio degli utenti. Un modo per velocizzare ulteriormente la campagna vaccinale.

«C’è stata una richiesta dell’azienda sanitaria per avviare la campagna vaccinale domiciliare avente quale fine primigenio quello di somministrare il vaccino alle persone fragili in particolare gli anziani – ha spiegato il comandante della Polizia Municipale Cauceglia – L’Asl, probabilmente per la scarsità di risorse umane o di mezzi, aveva manifestato la necessità di avere a disposizione un veicolo. Grazie alla sensibilità del sindaco Adamo Coppola e di tutto il nostro personale abbiamo manifestato subito la nostra disponibilità. Abbiamo deciso non solo di garantire la disponibilità di un mezzo ma i miei uomini stanno affiancando i sanitari dell’Asl accompagnandoli dai pazienti e facendo da trasporto, mettendo da parte alcune attività istituzionali per velocizzare la campagna vaccinale».