Vallo, il gesto di Annacarla: i miei capelli per una giusta causa

VALLO DELLA LUCANIA. Grazie alla collaborazione del salone di bellezza “Effestyle” gestito da Francesco Filpi la 13enne vallese Annacarla ha potuto esaudire il desiderio di donare i suoi capelli per una giusta causa.

La ragazza, accompagnata e sostenuta dalla mamma, ha deciso di tagliarli per donare un sorriso a chi soffre e combatte ogni giorno contro il cancro.

In questo momento così particolare per l’intera umanità, riempie il cuore vedere gesti di amore verso il prossimo e, soprattutto, verso persone che vivono ogni giorno di speranza.

Annacarla è uscita ieri dal solone del suo parrucchiere di fiducia felice ed orgogliosa per aver donato i suoi capelli all’associazione no profit “Un angelo per capello”.

L’associazione si occupa di raccogliere capelli naturali e ricavarne delle parrucche da devolvere gratuitamente ai malati oncologici.