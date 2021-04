Serie C Gold: ieri il turno infrasettimanale, successo per la New Basket

Il terzo turno del girone di ritorno per quanto riguarda la Serie C Gold di basket, del Girone B è iniziato ieri alle ore 20:00, con due partite in contemporanea: Pallacanestro Salerno – Cercola Basket al Palasport di Pellezzano, che ha visto i padroni di casa ottenere un successo per 94-69 e restare in scia della capolista Basketball Lamezia, mentre gli ospiti restano al penultimo posto.

Nell’altro match, la sfida tra Bim Bum Basket Rende – Basket Lamezia al Polifunzionale di Rende, la capolista ha conquistato punti importanti vincendo 58-66, indirizzando il campionato.

Success per la New Basket Agropoli



In serata si è chiuso il turno infrasettimanale con la sfida tra Angri Pallacanestro – New Basket Agropoli al Palasport di Angri, un match molto importante per entrambe le squadre. I padroni di casa vorranno approfittare dei passi falsi delle dirette concorrenti Bim Bum Basket Rende e Cercola Basket per accorciare le distanze, ma dall’altra parte i cilentani non vogliono perdere terreno e restare agganciati quanto più possibile alle zone alte di classifica.

Il match si conclude con la vittoria degli uomini di Francesco Lepre per 76-81 dopo i tempi supplementari ed agganciano il Pallacanestro Salerno a quota 10 punti, -4 dallo Basketball Lamezia capolista.

CLASSIFICA P.TI

Basketball Lamezia 14

New Basket Agropoli 10

Pallacanestro Salerno 10

Bim Bum Basket Rende 6

Cercola Basket 6

Angri Pallacanestro 2