Sapri, lunedì apre il centro vaccinale

Sapri da lunedì 26 aprile avrà finalmente il suo punto vaccinale per la somministrazione del siero anti-covid: dopo il sopralluogo dei giorni scorsi c’è infatti l’ok per il nuovo punto vaccinale allestito nei locali dell’Auditorium di Via Flavio Gioia, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Lo comunica in una nota stampa la struttura ospedaliera. Un punto vaccinale strategicamente importante, reso necessario per come si legge nel comunicato stampa.

Il tutto è stato possibile grazie alla cooperazione tra il Sindaco della Città della Spigolatrice Antonio Gentile e la dottoressa Sharon Borrelli, responsabile del centro vaccinale per il Covid-19.

Una notizia significativa che arriva proprio all’indomani delle polemiche riguardanti le lunghe code degli utenti al di fuori del punto vaccinale sito a Policastro Bussentino: la speranza con l’attivazione di questo nuovo punto vaccinale è che le file di anziani in attesa della somministrazione del siero – e semmai sotto la pioggia, come accaduto ieri – rimanga solo un ricordo.