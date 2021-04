Covid, anche Ogliastro e Omignano chiudono le scuole

Alunna positiva al Covid-19 il sindaco Michele Apolito chiude le scuole. Le lezioni in presenza sono sospese dal 24 aprile al 3 maggio prossimo. A scuola avrà accesso solo il personale amministrativo, in quanto non ha avuto alcun tipo di contatto né con alunni né con docenti. Nei giorni scorsi il primo cittadino era stato costretto a chiudere anche i locali del municipio in seguito alla positività di un dipendente, ma per fortuna i successivi tamponi hanno escluso una ulteriore diffusione del contagio.

Sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le classi anche della Scuola Primaria e Secondaria I Grado di Omignano, a decorrere dal 23 aprile 2021 e fino all’esito delle verifiche sanitarie da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL/Salerno e all’effettuazione della sanificazione degli ambienti scolastici.

Anche in questo caso il provvedimento arriva a seguito di un caso covid. Dallo scorso 21 aprile era già chiusa la scuola dell’infanzia di Fasana.