Campania zona gialla? De Luca: “Serve cautela”

Dovrebbe restare arancione la Campania anche per la prossima settimana, ma c’è uno spiraglio. Rumors dal Ministero della Salute, infatti, parlano di una zona gialla per Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia (in bilico), Toscana, Umbria e Veneto. I dati della nostra Regione per ricoveri sono positivi; resta invece alto l’indice di contagio, sceso soltanto negli ultimi giorni.

Sulla questione si è espresso il Presidente Vincenzo De Luca, invitando al buonsenso. “Penso che dobbiamo essere responsabili. Questa storia dei colori è una grande idiozia. Dobbiamo sapere che se vogliamo aprire le attività economiche, dobbiamo avere grande senso di responsabilità, tutti quanti. Se pensiamo, invece, di darci alla pazza gioia, ci giochiamo l’estate e torniamo in rosso“. ha dichiarato.

Il governatore della Campania ha rilasciato queste dichiarazioni in occasione della presentazione dei lavori che interessano il trincerone Est della città di Salerno.