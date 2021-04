Il sondaggio: estate a rischio, possibile coprifuoco alle 22:00. Sei d’accordo?

Estate alle porte e nuove misure anti Covid-19 da rispettare. Tra polemiche e rassegnazione il 26 aprile entrano il vigore le regole varate nel nuovo Dpcm.

Tra le più importanti: coprifuoco confermato alle 22; tornano le zone gialle: riapertura di bar e ristoranti solo all’aperto; riaprono musei, cinema e teatri; dal 15 maggio si può tornare in piscina, ma solo all’aperto; spostamento tra regioni con green pass.

Una delle più grandi perplessità riguarda il coprifuoco delle 22 per tutto il mese di luglio.

Proprio per questo abbiamo chiesto a voi lettori, quale fosse la vostra opinione.

Il 68% è in disaccordo.

“Io ho un ristorante, è impensabile che si possa andare a mangiare fuori in estate verso le 19. Un anno di sacrifici, non ce la faccio più” afferma Alessandro.

“Non vedremo mai una via di uscita, troppe incongruenze” dice invece Fabio.

“Quindi se voglio andare nella mia casa al mare in Puglia devo aver fatto il vaccino o un tampone? Ma che storia è questa?” ribatte Gianna.

Nelle ultime ore si fa avanti l’idea di voler modificare l’orario e il tempo del coprifuoco che, ha visto votazione contraria da parte della Lega.

È possibile che questo limite orario venga rivisto più avanti.

Al prossimo sondaggio.