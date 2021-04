Desnuda, la vacanza libertina in programma nel Cilento fa sold out

PISCIOTTA. Scatta il countdown per “Desnuda” quella che promette di essere la vera vacanza libertina italiana. Dove? Nel cuore del Cilento.

Un modo per trascorrere una vera e propria vacanza dal gusto proibito in un resort dove si potrà mettere a nudo ogni desiderio.

Un paradiso per gli amanti del genere, dove ogni peccato avrà un gusto diverso, dove il pudore non ha motivo di esistere.

L’idea è stata lanciata lo scorso gennaio dall’imprenditore Nanni Marsicano, già amministratore locale, con l’obiettivo di rilanciare il turismo del territorio.

Una proposta da alcuni contestata ma ad un mese dall’inizio della vacanza libertina sono già centinaia le prenotazioni: al momento restano solo pochissimi posti disponibili, esauriti tutti gli alloggi che avevano tariffe che dai 3400 a 200 euro.

Desnuda, la vacanza libertina, è in programma dal 29 al 31 maggio e dall’1 al 2 giugno. A promuoverla anche la pornodiva Malena La Pugliese.