Nel Cilento “Desnuda”, la vacanza libertina italiana

E’ la pornodiva Malena La Pugliese a pubblicizzare il nuovo progetto lanciato da Nanni Marsicano, avvocato e imprenditore di Pisciotta, già amministratore locale e titolare di strutture ricettive in zona. E non poteva essere altrimenti vista l’iniziativa. Marsicano, infatti, progetta un modo davvero originale per rilanciare il turismo dopo la grande pandemia. In che modo? A spiegarlo è proprio la pornostar conosciuta dal grande pubblico anche per la sua partecipazione al Grande Fratello vip.

Nello spot, infatti, Malena annuncia “Desnuda – la vera vacanza libertina italiana”.

Una vera e propria vacanza dal gusto proibito in un resort top secret (ma non tanto) dove si potrà mettere a nudo ogni desiderio. Un vero e proprio paradiso dove ogni peccato avrà un gusto diverso, dove il pudore non ha motivo di esistere.

Relax, divertimento ed erotismo di punti cardine di una vacanza immaginata per “libertini, scambisti, naturisti, ovvero gente con mentalità aperta”.

Basterà abbandonare ogni forma di pudore per partecipare all’iniziativa, dal 29 maggio al 2 giugno prossimo. Servirà per rilanciare il turismo?