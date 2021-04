Casa albergo per anziani di San Mauro La Bruca: dopo 40 anni l’apertura

SAN MAURO LA BRUCA. Finalmente la casa albergo per anziani potrà aprire i battenti. Una buona notizia se si pensa che l’opera è stata iniziata negli anni ’80 e da allora non era mai entrata in funzione. Nei mesi scorsi, poi, l’Ente ha proceduto a pubblicare una gara per l’affidamento dell’immobile sito in località Temponi alla Frazione San Nazario. Le procedure si sono concluse negli ultimi giorni e presto la struttura potrà aprire i battenti.

La casa albergo per anziani di San Mauro

La struttura fu completata in parte con i fondi del P.O.R. Campania FERS 2007-2013, assegnati nel 2006, e per la parte restante con un mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti.

Per l’affidamento dell’edificio, adeguato ad accogliere 36 anziani, l’Ente aveva previsto un canone concessionario fisso annuale di circa 28 mila euro. La durata per la concessione è di nove anni.

L’importanza della casa albergo per anziani

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Scarabino, grazie alla messa in funzione della casa albergo per anziani, punta a promuovere l’istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi socio-assistenziali per le persone anziane, diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo, il più possibile, il mantenimento e il reinserimento della persona anziana nel normale ambiente di vita.

La struttura

La casa albergo per anziani di San Mauro La Bruca è composta da un piano terra dove sono ubicati tutti i servizi inerenti la vita comunitaria, organizzativa e alle relazioni sociali degli ospiti permanenti della casa. Per mezzo di una scala e di un ascensore, si accede agli altri due piani superiori destinati esclusivamente alle residenze, con la presenza di soggiorni di piano per ogni livello.

Gli alloggi sono di tipo doppio con bagno, per una superficie media di circa mq. 22,00. Ad ogni piano vi è un bagno comune, uno spazio a sala lettura ed una Tisaneria.

Inoltre sono presenti ambie zone esterne con funzione di parco-giardino. La struttura, infine, ha tutti gli arredi e gli impianti necessari.