Agropoli: Francesco, detto “Spiccioletto”, entra in comunità

L’inizio di una nuova speranza per Francesco, da tutti conosciuto come “Spiccioletto”.

Gli abitanti di Agropoli, erano abituati a vederlo girare per le strade della città, a chiedere l’elemosina o con una busta di limoni, nel tentativo di venderli.

La situazione era degenerata, quando, nell’ultimo periodo, l’uomo con problemi di dipendenza aveva iniziato a commettere diversi furti sul territorio.

La rabbia del malcapitato di turno e soprattutto le tristi condizioni di Francesco, avevano indotto, alcune settimane fa, l’amministrazione comunale a riunire un tavolo tecnico.

Finalmente ieri sera, grazie all’impegno profuso dalla compagnia carabinieri di Agropoli, guidata dal capitano Fabiola Garello e in particolare dal maresciallo Carmine Perillo, è stato portato nella casa di cura La Quiete, di Pellezzano.

La disposizione dei giudici è arrivata dopo che un familiare ha formalizzato una denuncia nei suoi confronti: essendo le sue condizioni incompatibili col regime carcerario è stato diposto il ricovero in una struttura riabilitativa.

Qui, finalmente, effettuerà attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative con modalità di erogazione dei trattamenti in forma di degenza a tempo pieno.

Determinante, dunque, l’impegno delle forze dell’ordine e delle autorità comunale, nell’arginare una problematica che apportava non poche difficoltà, soprattutto alle attività commerciali e ai residenti del centro.

Una storia che potrebbe restituire dignità ad una persona in difficoltà.