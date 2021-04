Agropoli, avevano droga per un valore di 70mila euro: arrestati

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Agropoli nel corso di una attività di indagine hanno tratto in arresto in flagranza una coppia di pregiudicati, trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 5,5 kg di marijuana, 40 gr. di hashish e 20 gr. di cocaina, unitamente a materiale vario per il confezionamento e a un bilancino di precisione.

Il tutto per un valore economico stimato di circa 70.000 euro.