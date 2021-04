Lavoro: 2800 assunzioni al sud. Ecco le opportunità in Cilento

E’ stato pubblicato il bando per il reclutamento di 2800 tecnici a tempo determinato per le regioni del Sud Italia.

Le assunzioni rientrano nell’ambito della politica di coesione dell’Unione europea e nazionale nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, è relativo ad unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale.

Le 2.800 unità di personale sono ripartite su cinque profili professionali come di seguito specificato:

1.412 unità di personale: Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione.

918 unità di personale: Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l’introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori.

177 unità di personale: Funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza: n. 169 unità di personale: Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE) con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti.

124 unità di personale: Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni:

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile qui entro la mezzanotte del 21 aprile 2021.

Sono assegnate: 1 risorsa ad Agropoli, Altavilla Silentina, Sapri e Capaccio Paestum, 2 ad Albanella, Casal Velino, Castellabatee Camerota. Per le aggregazioni di comuni assegnate 5 risorse all’ambito di Agropoli (2 ad Ogliastro Cilento e Torchiara e 1 a Trentinara); 4 ad Ascea (2 ad Omignano e Pollica); 5 a Buccino (3 Buccino, 2 San Gregorio Magno), 2 a Camerota (entrambe a Pisciotta), 3 a Castellabate (2 a Montecorice e 1 a Perdifumo), 7 a Sapri (3 a San Giovanni a Piro, 2 a Santa Marina e Vibonati), 3 a Vallo della Lucania (1 a Futani, 2 a Montano Antilia).