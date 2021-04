I migliori investimenti effettuabili tramite il trading online: scopriamoli insieme

Oggi come ieri investire i propri capitali è una parte importantissima della vita e prendersi cura delle proprie finanze è essenziale per diventare completamente indipendenti.

Ma quanti sono in grado di definire esattamente cos’è un investimento?

Un investimento altro non è che mettere l’atto di spostare una somma di denaro in un’impresa o nell’acquisto di asset o altri beni durevoli, rinunciando così a consumare oggi date risorse in vista di un possibile utilizzo e profitto futuro.

In questo preciso momento storico la finanza si muova a velocità fino a relativamente pochi anni fa impensabili. Nonostante il sentito comune ci porti a pensare che questa rivoluzione finanziario-tecnologica tocchi esclusivamente il mondo apparentemente esclusivo della borsa, di fatto la tecnologia contemporanea ci permette di poter investire in qualunque momento e luogo anche senza possedere capitali importanti.

Andiamo quindi ad analizzare come si fanno i migliori investimenti grazie alle moderne piattaforme di trading online e quali sono le loro caratteristiche principali.

Le caratteristiche di un buon investimento

Tendenzialmente, è possibile dividere ogni tipologia di impiego per un capitale (ergo, un investimento) mediante tre semplici parametri fondamentali: rischio, rendimento e orizzonte temporale.

Il rischio è sicuramente il più importante dei suddetti parametri, poiché ogni investimento conserva in nuce un’incertezza di fondo con cui tutti gli investitori devono avere a che fare. Nonostante qui si parli di un di un’incognita difficilmente analizzabile, prima di poter fare un buon investimento dovremmo sempre calcolare l’eventuale perdita (anche totale) del capitale investito per evitare brutte sorprese.

Il secondo parametro fondamentale, il rendimento, rappresenta invece la differenza che si ha tra i soldi iniziali impiegati all’inizio dell’investimento e quelli ottenuti alla fine del loro impiego. Quindi, a investimento concluso. Nonostante il guadagno reale resti però spesso un’incognita (così come accade per il rischio), è buona norma fare quantomeno una stima del profitto previsto.

Infine, per ottenere un ottimo investimento sarà importantissimo analizzare l’orizzonte temporale, quindi calcolare la durata effettiva di quest’ultimo. L’orizzonte temporale varierà sempre a seconda del tipo di asset da noi selezionato per l’investimento, ma a differenza degli altri due parametri sarà decisamente più semplice fare una stima delle tempistiche previste per concludere l’investimento. O quantomeno dividerli tra investimenti a breve, medio o lungo termine.

I miglior investimenti sulle piattaforme di trading

Per cominciare la nostra nuova avventura finanziaria, tutto ciò che ci sarà bisogno di fare sarà trovare un buon broker online. Questo passo sarà necessario per poter accedere facilmente a una piattaforma di trading online tramite gli account trader da questi forniti, così da poter finalmente investire in Borsa i nostri capitali. Ricordatevi però di selezionare esclusivamente broker regolamentati in modo da non incappare in brutte sorprese o truffe.

Fatta questa premessa, ci preme ricordare che sui mercati finanziari accessibili tramite le migliori piattaforme per il trading online è possibile investire in asset come:

Titoli azionari;

Coppie Forex;

Criptovalute;

Obbligazioni;

Materie prime;

Titoli di Stato;

Indici.

Tendenzialmente, a differenza di quanto si possa pensare gli investimenti su questo tipo di piattaforma non avvengono però acquisendo l’asset sottostante al nostro investimento. La tendenza è quella invece di investire sulla quotazione di questi ultimi e delle oscillazioni naturali che questi subiscono sui mercati.

Ciò è reso possibile grazie al largo utilizzo di una tipologia di investimento effettuato tramite dei prodotti finanziari derivati denominati comunemente CFD.

I CFD, spesso conosciuti col calco italiano di “contratti per differenza”, sono dei derivatives che permettono all’investitore di scommettere non soltanto su un eventuale avanzamento e rialzo di un asset quotato, ma anche su un suo eventuale ribasso. Ciò rende naturalmente questa tipologia di investimento estremamente versatile e lucrativa, quando utilizzata sapientemente.

Ciononostante, bisogna sempre ricordare la prima regola d’oro per un ottimo investimento, e cioè calcolare il rischio. Quindi ricordate: non investire mai più di quanto siete disposti a perdere!