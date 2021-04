Dramma ad Eboli, commercialista si toglie la vita con un colpo di fucile

Un commercialista, 55enne ebolitano, si sarebbe tolto la vita ad Eboli. L’uomo, stando alle prime notizie, avrebbe impugnato il suo fucile da caccia e si è sparato al petto. I sanitari accorsi sul posto in una frazione della città della Piana del Sele, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santa Cecilia e della compagnia di Eboli che hanno avviato le indagini per ricostruire l’epiosodio.

Non si conoscono al momento i motivi del gesto.