Agropoli: Giovanni Basile pronto ad ufficializzare la candidatura a sindaco

AGROPOLI. Ad un anno dalle elezioni amministrative, Giovanni Basile è pronto ad ufficializzare la candidatura a sindaco della città. E’ stata convocata per il prossimo 26 aprile, infatti, una conferenza stampa (aperta ai soli giornalisti) che dovrebbe avere quale argomento centrale proprio la presentazione della candidatura.

Giovanni Basile, da sempre attivo nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, dovrebbe essere il candidato di uno schieramento di centro destra (leggi qui).

Tra le forze politiche in campo Forza Italia e la Lega, gruppo di cui l’avvocato agropolese era già stato coordinatore per l’intero comprensorio del Cilento. Con il partito di Matteo Salvini era anche stato candidato al Senato, ottenendo un buon risultato pur non riuscendo ad essere eletto.

