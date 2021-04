21 aprile: la regina Elisabetta II compie 95 anni

E’ il 111° giorno dell’anno, 16ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 254 giorni

Santi del giorno

Sant’Anselmo d’Aosta (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Corrado (Giovanni Evangelista) Birndorfer da Parzham (Cappuccino)

San Maelrubha di Applecross (Abate)

Etimologia

Anselmo, di origine longobarda, il nome è composto da “ansa”, “dio”, e da “helma”, “elmo, cappuccio fatato”, nel significato di “elmo magico degli Dei”. Già diffuso come personale tra gli antichi popoli germanici nella forma “Anshelm”, si attestò ben presto anche in Italia nelle forme latinizzate “Anshelmus” ed “Ansehlmus”.

Proverbio del giorno

Aprile e maggio son la chiave di tutto l’anno.

Aforisma del giorno

Si chiama perseveranza quando è per una buona causa, ostinazione quando è per una cattiva. (Laurence Sterne)

Accadde Oggi

1989 – Nintendo lancia sul mercato il Game Boy

Sei nato oggi?

Per le nobili persone nate il 21 aprile ciò che conta, anzitutto, nella vita è eccellere nella professione e rimanere onesti. La loro parola diventa per essi legge. Raggiungono spesso posizioni privilegiate nel mondo grazie alla loro capacità di tastare il polso pubblico e dirigere le mode. Soprattutto le donne nate in questo giorno possono impiegare molto tempo, anche fino a 30-40 anni, prima di trovare la carriera giusta per loro, sia perché assorbite dalle responsabilità familiari, sia perché forse non conoscono a fondo le loro inclinazioni. Una volta trovata la loro strada però, nulla può più fermarle. Il 21 è un giorno di grande energia, soprattutto femminile. Molto forte in queste persone è l’esigenza di amare e di essere amati e il denaro non ha alcun valore ai loro occhi in confronto al buon nome. Utilizzano il tempo libero per svuotare la mente, ricaricarsi ed esercitare la loro creatività, e perciò restano disorientati se non dormono abbastanza o se non possono prendersi qualche periodo di riposo o di vacanza.

Celebrità nate in questo giorno

1948 – Gino Strada

1864 – Max Weber

1926 – Elisabetta II

1915 – Anthony Quinn

Scomparsi oggi

1731 – Daniel Defoe

2016 – Prince

1924 – Eleonora Duse

1910 – Mark Twain