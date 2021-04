Sassano: domani apre il centro vaccinale

Un nuovo centro vaccinale nel Vallo di Diano aprirà i battenti a

Sassano in località Caiazzano. Si tratta di un PVP (punto vaccinale

popolare) ubicato nella struttura comunale polifunzionale che sarà

operativo dalle ore 10,00 di mercoledì 21 aprile prossimo.

La struttura, di oltre 200 mq, all’interno dispone di due punti di

accettazione, di due box vaccinali con due poltrone, di un’area

preparazione vaccini e di una zona medica per eventuali emergenze.

All’esterno della struttura, invece, è presente un’ampia area

parcheggio in cui stazionerà in maniera permanente un’ambulanza del

118.

Il centro vaccinale è stato voluto fortemente dall’amministrazione

comunale di Sassano.

“Abbiamo organizzato – dichiara il sindaco Domenico Rubino – la struttura in tempi molto rapidi utilizzando risorse comunali. Con il nostro centro si accelerano sensibilmente i tempi di vaccinazione dei cittadini valdianesi. Ringrazio l’ASL Salerno nonché il distretto sanitario 72 che ci hanno supportato nella fase organizzativa”.



Referente del PVP di Sassano è la dottoressa Rosa D’Alvano che

coordinerà il personale medico, infermieristico ed amministrativo.

Il punto vaccinale di Sassano servirà circa 18mila persone

residenti nell’area sud del Vallo di Diano dei comuni di Buonabitacolo,

Casalbuono, Monte San Giacomo, Padula, Sanza e Sassano.