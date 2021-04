Prevenzione e screening ad Ispani. Obiettivo estate covid free

ISPANI. Il Comune cilentano fa prevenzione in vista della stagione estiva, alla quale vuole arrivare senza contagi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Giudice, ha dato il via alla campagna “Facciamolo Rapido – Facciamolo sicuro”. In particolare l’Ente ha aderito alla proposta dell’associazione Pubblica Asisstenza New Geo di Sapri per effettuare test rapidi alla popolazione, con priorità per over 64 e per i soggetti con particolari problematiche di salute.

I test potranno essere effettuati a costi vantaggiosi: 10 euro a persona per i pazienti autonomi e 25 euro per quelli che hanno necessità di un test a domicilio.

E’ possibile contattare il Comune al numero 0973381201 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 per usufruire del servizio. I punti dove poterei sottoporre a test sono in via Piave ad Ispani (Villa Olga), in via Risorgimento a Capitello (sede New Geo) e a San Cristoforo (piazza Nuova).