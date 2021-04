Laurito: comune pensa al bike sharing

LAURITO. Il Comune, retto dal sindaco Vincenzo Speranza, è tra quelli che ha scelto di aderire all’iniziativa del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, finalizzata a creare un’infrastruttura adibita al bike sharing.

L’Ente, aderendo al progetto dell’istituzione presieduta da Tommaso Pellegrino denominato “Verso l’autonomia energetica del PNCVDA New Energy Park”, vuole inserirsi nella strategia di realizzazione di circa 30 postazioni per arrivare ad una copertura più ampia possibile del territorio protetto cilentano.

L’amministrazione aveva già in precedenza previsto l’attivazione di due postazioni di bike sharing, ma non erano stati raggiunti gli effetti desiderati per ciò che concerne la gestione: questa volta intende affidarla ad un’associazione del territorio, la Proloco di Laurito, che ha dato già la sua disponibilità in merito.

In Italia le città dotate di sistema di condivisione bicilette sono già 132: nel 2012 il capoluogo, Salerno, fu uno dei primi ad implementarlo, in collaborazione con gli esercizi commerciali cittadini.