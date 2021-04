Cilento, “Noi, ragazzi al tempo del Covid”: prorogati i termini del concorso

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, la Fondazione Matteo e Claudina de Stefano ha deciso di prorogare i termini del concorso video a premi “Noi, ragazzi al tempo del Covid”, fino al 30 novembre 2021. L’invito ad iscriversi già da subito, inviando l’adesione a sportello@fondazionedestefano.it; il regolamento completo potrà essere scaricato sul sito web della Fondazione (clicca qui)

Sempre a causa dell’imperversare del Covid-19 , tenuto conto anche delle varianti che si sono diffuse, con riguardo a quella inglese, la commissione ha deciso di ammettere anche i corti elaborati da un solo ragazzo, e non necessariamente da gruppi. Il contest è rivolto agli alunni residenti nel territorio cilentano, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del territorio, i quali potranno partecipare inviando la loro opera originale e inedita della durata massima di sette minuti, raccontando l’esperienza diretta con l’emergenza sanitaria, attraverso il cambiamento delle relazione nel vivere quotidiano.

Durante gli scorsi mesi si è pubblicizzato sul web l’iniziativa che ha ottenuto circa 500 interazioni indice di un significativo riscontro da parte dei giovani all’iniziativa. In collaborazione con il Laboratorio di Storytelling Audiovisivo del Dipartimento di Scienze della Comunicazione (LABSAV) dell’Università degli Studi di Salerno, il concorso prevede tre premi da 500,00 euro spendibili presso il negozio 4GMobileme di Agropoli, una trasmissione su Cilento Channel e, per il primo classificato, l’iscrizione ad un concorso internazionale di filmati per ragazzi.

Gli elaborati dovranno essere inviati con WeTransfer all’indirizzo riportato nel regolamento, la premiazione avverrà nel mese di dicembre 2021.