A Montano Antilia una postazione internet gratuita

MONTANO ANTILIA. Attivata una postazione internet gratuita. E’ l’iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Luciano Trivelli che nelle scorse settimane aveva deciso di garantire un pc con connessione alla rete per tutti quegli studenti impegnati nella Dad. Molti di questi, infatti, ancora oggi hanno disagi a collegarsi dalla propria abitazione, o per l’assenza di pc o di connessione.

Così il Comune ha dato il via ai lavori presso il centro/studio di Montano Capoluogo. Il locale è stato sistemato e adeguato e da domani sarà aperto a tutti gli abitanti (i minori dovranno essere accompagnati dai genitori).

Una iniziativa importante per i cittadini di Montano Antilia e delle sue frazioni in questo particolare periodo di emergenza. La postazione sarà completamente gratuita e potrà essere a beneficio di chiunque abbia necessità, per motivi di studio o lavoro, di collegarsi alla rete.