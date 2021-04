20 aprile: la Nutella compie 57 anni

E’ il 110° giorno dell’anno, 16ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 255 giorni.

Santi del giorno

Sant’Agnese di Montepulciano (Vergine)

Santa Adalgisa (Vergine)

Santa Sara di Antiochia (Martire)

San Donnino di Digne (Vescovo)

San Secondino di Cordova (Martire)

San Vione (Vihone) di Osnabruck (Vescovo)

Sant’Anastasio di Antiochia (Vescovo e Martire)

Santi Sulpicio e Serviziano (Martiri)

Etimologia

Sara, deriva dall’ebraico “sarah”, “principessa”, già diffuso tra gli Assiro-Babilonesi come “Saraa”. Latinizzato in “Sara”, è ancora oggi attestato con questa forma..

Proverbio del giorno

Aprile carciofaio, maggio ciliegiaio.

Aforisma del giorno

Moriamo ogni giorno: ogni giorno ci viene tolta una parte della vita e anche quando ancora cresciamo, la vita decresce. (Seneca)

Accadde Oggi

1964 – Ferrero produce il primo vasetto di Nutella

Sei nato oggi?

Hai una vita interiore ricca e stimolante. Sei attratto dai misteri della psiche (inclusi quelli che hanno a che fare con il paranormale), della natura e di questi tuoi interessi potresti fare la tua professione. Non sempre le cose saranno facili: qualche volta dovrai superare delle difficoltà pratiche, ma la serenità non verrà mai meno e col tempo otterrai i riconoscimenti che ti spettano. In amore sei molto romantico e i tuoi sogni saranno coronati da un incontro felice.

Celebrità nate in questo giorno

1949 – Jessica Lange

1893 – Joan Miró

Scomparsi oggi

1472 – Leon Battista Alberti