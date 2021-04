Suolo pubblico: Comune di Sapri attende proposte delle attività

SAPRI. Le attività commerciali o artigianali operanti sul territorio comunale potranno presentare le proprie proposte o contributi per l’utilizzo del suolo pubblico. E’ questo il contenuto di un avviso che il Comune di Sapri ha pubblicato. L’obiettivo dell’Ente è quello di dare il giusto aiuto alle attività danneggiate dal covid, nei limiti delle sue possibilità, economiche e normative.

Suolo pubblico e rispetto del covid: l’iniziativa

Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l’amministrazione comunale vuole riconoscere un sostegno per l’utilizzo del suolo pubblico al fine di “garantire idonee condizioni di svolgimento della propria attività nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria per l’emergenza covid 19”.

Il provvedimento nasce dal presupposto che “Il tessuto economico dell’intero territorio è stato colpito gravemente in questo anno dall’emergenza”, spiegano da palazzo di città. Di qui la decisione di porre in essere “Misure incisive per contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la più pronta ed efficace ripresa dell’economia locale”.

Le proposte delle attività

Rispondendo all’avviso le attività potranno presentare proposte circa l’utilizzo del suolo pubblico, garantendo il distanziamento e il rispetto tutte le altre regole fissate dalle disposizioni anticovid: il modulo predisposto dal comune dovrà essere compilato e contenere la planimetria o foto aerea dello spazio pubblico con un disegno; le modalità di utilizzo dello stesso con sedie, tavoli, ombrelloni e fioriere.

L’utilizzo del suolo pubblico sarà temporaneo, non oltre il 15 settembre. Gli interessati potranno protocollare le domande entro le ore 12 del prossimo 30 aprile