Scuole aperte: anche in Cilento e Diano molte le assenze

Con il ritorno della Campania in zona arancione oggi era previsto il rientro in classe per 484 mila studenti. Tutti quelli delle medie saranno in aula, mentre alle superiori ragazzi tra i banchi al 50%. Oggi, però, anche nel comprensorio del Cilento e Vallo di Diano, diversi alunni sono rimasti a casa, preferendo proseguire le lezioni con la dad. In Provincia di Salerno sarebbero 54mila le richieste in tal senso.

Tra i comuni dove maggiormente si è registrato assenteismo c’è Capaccio Paestum: qui, alla luce dei 182 positivi attivi, molte mamme già ieri avevano fatto pressioni sul Comune affinché venissero chiusi gli istituti.

Netto il “no” dell’amministrazione comunale considerato che le regole attuali impongono precisi criteri per disporre lo stop delle lezioni in presenza e a Capaccio Paestum la percentuale di contagiati non è tale da imporre la dad per tutti.

Così questa mattina nelle scuole rimaste aperte (alcuni istituti erano stati chiusi fino a fine mese per la positività di alcuni alunni), si sono registrate diverse assenze, in particolare alle medie.

Ma quello della città dei templi non è un caso isolato, problemi si segnalano in diverse località e negli istituti d’ogni grado. Alle superiori, ad esempio, non manca chi ha scelto di restare a casa, ma c’è anche chi protesta e preferirebbe il ritorno tra i banchi di tutta la popolazione scolastica ritenendo non proficua la dad.

Tra scuole chiuse e timori, la nuova ripresa delle attività didattiche non comincia nel migliore dei modi.